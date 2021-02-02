شكرا لقرائتكم خبر عن «القاضي» يُشدد على سرعة الانتهاء من تطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الرابعة والاخيرة من تطوير كورنيش النيل، والالتزام بالخطة الزمنية والتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، والتي ستضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافتيريات، ودورات مياه عامة، وغيرها، ليصبح الكورنيش بمراحله الأربعة، متنفساً جديداً يليق بأبناء المحافظة، مع إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.
جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، الثلاثاء، لأعمال التطوير الجارية، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والمهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير.
استمع المحافظ إلى شرح عن خطة التطوير والأعمال الجارية في المرحلة الرابعة، موجهاً، بالإسراع في إنجاز الأعمال الخاصة بالتطوير، ومشدداً على تلافي عدد من الملاحظات.
ووجه المحافظ، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع رئيس مدينة المنيا، لمراجعة الأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية المحددة، مع إلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال، ومشدداً على االتزام المقاول المسند إليه الأعمال بسرعة الاانتهاء من تنفيذ الأعمال، لافتاً إلي أن معيار نجاح المشروعات التنموية هو مدى الاالتزام بالبرنامج والخطط الزمنية المحددة له.