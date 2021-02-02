شكرا لقرائتكم خبر عن «القاضي» يُشدد على سرعة الانتهاء من تطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الرابعة والاخيرة من تطوير كورنيش النيل، والالتزام بالخطة الزمنية والتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، والتي ستضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافتيريات، ودورات مياه عامة، وغيرها، ليصبح الكورنيش بمراحله الأربعة، متنفساً جديداً يليق بأبناء المحافظة، مع إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، الثلاثاء، لأعمال التطوير الجارية، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والمهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير.

استمع المحافظ إلى شرح عن خطة التطوير والأعمال الجارية في المرحلة الرابعة، موجهاً، بالإسراع في إنجاز الأعمال الخاصة بالتطوير، ومشدداً على تلافي عدد من الملاحظات.

ووجه المحافظ، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، بالتنسيق مع رئيس مدينة المنيا، لمراجعة الأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الهندسية المحددة، مع إلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لنهو الأعمال، ومشدداً على االتزام المقاول المسند إليه الأعمال بسرعة الاانتهاء من تنفيذ الأعمال، لافتاً إلي أن معيار نجاح المشروعات التنموية هو مدى الاالتزام بالبرنامج والخطط الزمنية المحددة له.