أخبار مصر

غدًا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين غرب الإسكندرية

0 نشر
ناصر الشرقاوي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الثلاثاء، قطع المياه عن منطقتين غربي المحافظة، بدءا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء، وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان، الثلاثاء، أنه سيجري قطع المياه عن منطقتي «وادي القمر، طلمبات المكس»، وذلك لحين انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، مشيرة إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال إحلال وتجديد بالخط الناقل للمياه قطر 700 مم خلف سور شركة إسكندرية للبترول «ترعة الخندق».

وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا