شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الثلاثاء، قطع المياه عن منطقتين غربي المحافظة، بدءا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء، وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان، الثلاثاء، أنه سيجري قطع المياه عن منطقتي «وادي القمر، طلمبات المكس»، وذلك لحين انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، مشيرة إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال إحلال وتجديد بالخط الناقل للمياه قطر 700 مم خلف سور شركة إسكندرية للبترول «ترعة الخندق».

وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.