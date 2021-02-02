شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية لأهالي برج العرب: «معكم دائما ومكتبي مفتوح في أي وقت» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس مركز ومدينة برج العرب، بعمل لقاء دوري مع الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وأجرى «الشريف» جولة تفقدية لميدان برج العرب القديم بعد تطويره، اليوم الثلاثاء، استمع خلالها لمطالب وشكاوى المواطنين، قائلا:«أنا معكم دائما ومكتبي مفتوح لكم في أي وقت لاستقبال أي شكوى أو مطلب».

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع شوارع مركز ومدينة برج العرب سواء الرئيسية أو الفرعية، بالتزامن مع أعمال التطوير الذي ستشهدها القرى والنجوع.

كان المحافظ أطلق، أمس، إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير ٥٧ قرية ونجع بمركز ومدينة برج العرب، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 مليارات جنيه.

محافظ الإسكندرية لأهالي برج العرب:" معكم دائما ومكتبي مفتوح في أي وقت"- صور

محافظ الإسكندرية لأهالي برج العرب:" معكم دائما ومكتبي مفتوح في أي وقت"- صور

محافظ الإسكندرية لأهالي برج العرب:" معكم دائما ومكتبي مفتوح في أي وقت"- صور