شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 مخالفة تموينية بمركز العدوة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال اللواء محمد عزت، رئيس مركز العدوة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 16 مخالفة تموينية متنوعة، تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية- عدم توافر اشتراطات صحية- غيرها) مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.