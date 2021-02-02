شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16 مخالفة تموينية بمركز العدوة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجاري والتدليس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال اللواء محمد عزت، رئيس مركز العدوة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 16 مخالفة تموينية متنوعة، تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية- عدم توافر اشتراطات صحية- غيرها) مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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