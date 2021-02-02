شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق ومجدي أبوعميرة وذكريات مسلسل «المال والبنون» على «الحياة» السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، السبت المقبل، أبطال مسلسل «المال والبنون»، في حلقة الذكريات الحلوة ببرنامجه «واحد من الناس»، على شاشة الحياة، في حلقة خاصة، وكواليس أشهر عمل في تاريخ الدراما التليفزيونية، تفاصيل ومعلومات جديدة عن المسلسل الذي مازال يعيش في وجدان المشاهدين والمشاهد التي أصبحت قطعة من ذكرياتنا، وشخصيات العمل الذين نذكر أسمائهم وحكاياتهم المثيرة.

ويستضيف الليثي، الفنانة الكبيرة رجاء حسين، والفنان القدير رشوان توفيق، والفنانة الكبيرة سلوى عثمان، والفنان الجميل أحمد شاكر عبداللطيف، ومايسترو العمل المخرج الكبير مجدى أبوعميرة.

السبت رشوان توفيق ومجدي ابو عميرة وسلوي عثمان وذكريات مسلسل المال والبنون علي الحياة