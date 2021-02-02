شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار «الأسمرات» و«بشاير الخير».. تفاصيل إنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لجهاز تطوير العشوائيات، اجتماعا لمناقشة خطوات إنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات، على غرار مشروعي «الأسمرات» و«بشاير الخير» بعواصم المحافظات، والمدن الكبرى، وذلك في إطار تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية، والارتقاء بالخدمات المقدمة بها طبقا للتكليفات الرئاسية.

وأشار بيان صادر من الجهاز إلى قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم (8) لسنة 2021 بتشكيل عدد 3 لجان لإدارة الملف، حيث تم تشكيل ٣ لجان لإدارة مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية برئاسة دكتور مهندس رئيس مجلس الوزراء، ولجنة أخرى رئيسية لإدارة المشروع برئاسة المهندس المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية – رئاسة مجلس الوزراء ولجنة اخيرة لتقنين أوضاع التعامل مع ملكيات الأراضي.

وأوضح الجهاز إلى أن الاجتماع شارك فيه رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وممثلين عن وزارة التنمية المحلية، وسكرتيري عموم محافظات القاهرة، القليوبية، دمياط، السويس، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، قنا، المنيا، سوهاج، الفيوم، الأقصر، وممثلين عن المركز القومي لبحوث افسكان والبناء وغيرهم وذلك لمراجعة التصميمات والمخططات المقترحة للمشروعات، ووضع خطة محكمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توفير جودة حياة للمواطنين من خلال مشروعات توفر وحدات سكنية على أعلى مستوى، وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمعيشة، وفرص العمل، وضمان حصول المواطن على حقه، كما تشرف اللجنة على التنفيذ بالمحافظات المعنية ومتابعة جودة التنفيذ والإلتزام بالبرنامج الزمني، ومتابعة الصرف والتسويات، وتشكيل لجان الحصر، والتسكين والتظلمات، بما يضمن تمكين المستحقين للوحدات المنشأة بالمشروعات.