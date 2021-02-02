شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون جنيه لـ 28 مولد ديزل بحياة كريمة في أسيوط والوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، والوادى الجديد، عن تدعيم أسطول معدات الشركة بعدد (28) مولد ديزل، ضمن مبادرة حياه كريمة الرئاسية، في مرحلتيها الأولى والثانية، والتى أطلقتها القيادة السياسية، بمشاركة أجهزة الدولة المختلفة، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية شملت مجالات، من ضمنها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة المستوى المعيشى، موضحا أن المبادرة شملت توفير عدد 27 مولد بقدرات مختلفة، باعتماد مالى 26 مليون جنيه، وذلك بهدف رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحى.

وأضاف أيضا أنه تم الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد والصيانة، وإعادة تأهيل مولد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي، لتزداد طاقة المحطة إلى الضعف بعد ما كانت تعمل بعدد (1) طلمبة إلى عدد (2) طلمبة بتكلفة إجمالية 3.8 مليون جنيهاً، مؤكدا على استمرارية مثل هذه الأعمال لتطوير الأداء في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.