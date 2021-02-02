شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تعلن الضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الامتحانات وتصحيحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن عملية الامتحانات بجميع الكليات تبدأ اعتبارا من ٢٠ فبراير القادم مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهه فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى التزام الكليات بالضوابط والإجراءات الخاصة بوضع الامتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تسعى لإزالة جميع العقبات أمام جميع الطلاب أثناء الامتحانات، حيث يشترط عند وضع الامتحانات أن يشمل أسئلة موضوعية تغطى جميع محتويات المقرر، وتنوع الأسئلة لكى تقيس القدرات المختلفة التي يحصل عليها الطالب خلال دراسته للمقرر «مهارات الحفظ وانتقال المعلومات والقدرة على التفكير والإبداع والتحليل والتخيل والمقارنة وغيرها»، مع مراعاة معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي عند وضع الامتحانات، يراعى أن يكون توزيع الدراجات متوازياً بين أسئلة الامتحان مع مراعاة أن يتناسب زمن الامتحان مع الوقت اللازم لحل أسئلة الامتحان، وضرورة مراجعة ورقة الأسئلة لضمان خلوها من الأخطاء اللغوية والعلمية قبل طباعتها.

هذا ويتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء تسليم وتسلم والتعامل مع أوراق الأسئلة والإجابة ومراعاة التباعد الإجتماعي داخل الكنترولات ومركز ووحدات القياس والتقويم، ومنها: أن يحتفظ بأوراق الامتحان داخل دواليب مغلقة داخل الكنترول، ويحظر التعامل مع الأوراق لمدة ٤٨ ساعة، ارتداء كافة أعضاء الكنترول قناع الوجه والقفاز طوال فترة تواجدهم داخل الكنترول، توفير مطهرات الأيدي داخل الكنترول وداخل قاعات التصحيح، الاحتفاظ بمجموعات أوراق الإجابة داخل أكياس بلاستيكية مكتوب عليها بيانات الأوراق داخل الكيس، يتم إعداد جداول للتصحيح لتجنب تكدس المصححين داخل قاعات التصحيح أو بمركز القياس والتقويم، مع توفير قاعات تصحيح إضافية يراعى فيها وجود مسافة متر ونصف بين المصحح والمصحح المجاور وارتداء أقنعة الوجه والقفازات.