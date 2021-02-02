شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» بالمنيا يختتم دورتي حياكة لـ 30 متدربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، أعمال دورتي الحياكة بمشغل الفرع شرق النيل بمدينة المنيا، على مدار 22 يوما بمشاركة 30 سيدة.

قالت منال أبوسمرة، مقرر الفرع، تم خلال الدورة تدريب المتدربات نظريا وعمليا باستخدام الباترون في إطار خطة الفرع للتمكين الاقتصادي للمرأة بالقرى الأكثر احتياجا.

وأضافت «أبوسمره»، تم تنفيذ الدورتين بالتوازي مع تقسيم المتدربات لمجموعتين لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهه وباء كورونا المستجد، وقد قامت هيئة كير بمصر القديمة بتقديم هدايا للمتدربات في نهاية الدورة لتشجيعهن، كما يسعى الفرع للتواصل مع رجال الأعمال والقطاع الخاص لدعمهن.