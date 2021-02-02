شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يجري حوارًا مجتمعيًا مع أهالي قرية اتليدم حول مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إجراء حوار مجتمعي مع أهالي قرية اتليدم بمركز أبوقرقاص حول مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أكد المحافظ على ضرورة إجراء حوارات مجتمعية بالقرى للتعرف على مشاكل المواطنين ومطالبهم ومواقع تطوير الخدمات بها، بهدف إدراجها بمبادرة «حياة كريمة» والتي تستهدف 6 مراكز بالمحافظة.

قال «القاضي» إن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهي (أبوقرقاص – ملوي- العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن بداية التنفيذ ستكون من خلال تطوير 47 قرية بمركز أبوقرقاص.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.