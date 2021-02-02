شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة لمزارعى القاهرة والجيزة للتحول للرى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة التوجيه المائى بالقاهرة والجيزة اليوم ندوة لنشر فكر الرى الحديث وربطه بأعمال تأهيل الترع، وذلك بالتنسيق مع رابطة المعرقب بهندسة رى العياط بتفتيش قبلى الجيزة .

و تم شرح التحديات التى تواجه الموارد المائية، و استراتيجية الوزارةللمحافظة على الموارد المائية وتحسين إدارتها وترشيد استخدامها، ومشروع تأهيل الترع ودوره فى خدمة المزارع والأسس التى تم على اساسها اختيار الترع للتأهيل، و دور الروابط فى مواجهة التحديات والجهود التى تبذلها للحفاظ على المياه كما ونوعا وعلى المجارى المائية وخصوصا التى تم تأهيلها.

وتناولت الندوة الحديث عن الرى الحديث وآثاره الإيجابية وربطه بمشروع تأهيل الترع والمساقى والتسهيلات التى تقوم بها وزارة الرى لطالبى التحول إلى الرى الحديث.

كما تم زيارة مبادرة رابطة المعرقب فى تجميع المخلفات الصلبة فى ضوء توجيهات وزير الرى للحفاظ على الترعة بعد تأهيلها، وذلك بالتنسيق بين الروابط والتوجيه المائى والوحدة المحلية كإحدى الجهات المعنية فى هذا المجال.

وتناولت الندوة عرض التجارب المميزة من الرى الحديث من خلال رؤساء روابط (بركات-البرنسيسة- فتحات المنصورية-فرع عبد الوهاب)بهندسة المنصورية و استعراض وزيارة تجربة الرى الحديث على مساحة عشرة افدنة(بصل-بامية) تم تحويلها من الرى بالغمر إلى الرى الحديث خلال الستة أشهر الماضية.