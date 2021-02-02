شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: انخفاض بحرارة الجو 6 درجات الخميس.. وأمطار غزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع يوم الخميس 4 فبراير 2021، تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة حوالى 6 درجات.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد يوم الخميس أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد الخميس، أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد، اضطراب فى حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.

و يشهد اليوم الثلاثاء ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس دافئ على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، وصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 10 درجة.