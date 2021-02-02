شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التدريب المستمر تعتمد أول منصة للتعليم الإلكترونى لنقابة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، اعتماد الهيئة المصرية لاعتماد التدريب المهنى المستمر منصة التعليم الإليكترونى للنقابة العامة للأطباء كأول منصة في مصر منوطة بتقديم دورات تعليمية أونلاين للأطباء، وذلك بعد انطلاق البث التجريبي للمنصة مؤخرا .

وقالت الدكتورة رانية العيسوي عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة التعليم الطبي المستمر، فى بيان، إن وجود منصة دورات أونلاين لجميع الأطباء في أي مكان بالداخل والخارج ويقدمها أساتذة مصريين من الجامعات والهيئات التعليمية في مختلف التخصصات، خطوة هامة جدا ومواكبة للعصر خاصة في الظروف الحالية التى نمر بها مع جائحة كورونا وسوف تعمل اللجنة العلمية علي اعتماد كل دورة مقدمة بساعات معتمدة توفر للدارس فرصة حصول علي شهادة تدريب بعد اجتياز الامتحان في آخرها ،كذلك نحرص أن يكون سعر هذه الدورات مناسب للأطباء المسجلين بالنقابة.

وأضافت رانية: هناك بعض الدورات المجانية خاصة لأطباء الامتياز والأطباء حديثي التخرج، هذه المنصة هي منصة لكل النقابات الفرعية أيضا فهم شركاء فيها لتقديم أفضل خدمة للأطباء.