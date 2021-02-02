شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية غدا بعد توقف شهر وبدون حضور شعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سوف يلقى عظته الأسبوعية غدا الأربعاء، من داخل المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وبدون حضور شعبى.

وقد أعلن البابا تواضروس الثانى، يوم الأربعاء 30 ديسمبر توقف عظته الأسبوعية لمدة شهر يناير بسبب الاحتفالات بأعياد الميلاد والغطاس، فيما بدأت كنائس القاهرة والإسكندرية المعروفة كنسيا باسم "إيبارشية البابا"، فى استئناف القداسات الأحد الماضى، بعد تعليقها فى 6 ديسمبر الماضى، وذلك لإجراءات احترازية مشددة بسبب كورونا، بنسبة حضور 25%.

وقررت الكنيسة 9 تعليمات جديدة، بدأ العمل بها اعتباراً من الأحد 31 يناير وهى

1. تقام القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد فى كل دكة، ويمكن إقامة القداسات فى أى يوم من أيام الأسبوع.

2. يمكن ترتيب قداسات خاصة للمراحل السنية (ابتدائى - إعدادى... إلخ) بمعدل(فرد فى كل دكة)؛ وتلقى عظة فى القداس (لا تزيد مدتها عن ‏‎ 15دقيقة) كبديل عن خدمة مدارس الأحد فى هذه الفترة ويقوم به خدام المرحلة.

‏3- أى كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات الاحترازية (التى سبق إعلانها على صفحة المتحدث الرسمى للكنيسة) أو تظهر فيها حالات إصابة (يترك تقدير الموقف لآباء كل كنيسة حسب نسبة الإصابات بها) وتعلق الصلاة بها لمدة ‎15‏ يومًا.

4. استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكافة الأنشطة والخدمات.

5. ‏بالنسبة لصلوات الأكاليل والجنازات يسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد فى كل دكة.

6. استمرار تعليق صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم وغيرها من الخدمات الطقسية التي تقام في البيوت.

.7استئناف الدراسة فى الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بالتواصل الإلكترونى.

8- يقتصر الافتقاد على الاتصال التليفونى.

‎9.‏ بالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كل في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.