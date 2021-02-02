شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى بعد مرور عام على انضمامها للأمم المتحدة: "2020 ملىء بالتحديات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ذكرى مرور عام على انضمامها لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، وغردت غادة والى في هذه المناسبة على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: " قبل عام واحد ، انضممت إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا / مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعد عام واحد، أنا فخورة جدًا بما حققه موظفونا في عام 2020".



غادة والى على تويتر

وتابعت :"حيث دعموا الأفراد والحكومات من خلال البرامج والأبحاث ، من المقر الرئيسي في فيينا والمكاتب الميدانية..عازمة على المساعدة في استعادة العدالة والنزاهة".

وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أكدت أن الإرهاب يتفاقم مع انتشار الفساد والجريمة، مشيرة إلى أنه يتراجع أمام سيادة القانون، قائلة :" نكثف دعمنا للدول من أجل تحصين مجتمعاتنا ضد الإرهاب".

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر : "الإرهاب يتفاقم مع انتشار الفساد والجريمة، ويتراجع أمام سيادة القانون. سنعمل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع شركائنا في ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، على تكثيف دعمنا للدول من أجل تحصين مجتمعاتنا ضد الإرهاب".

وكانت الدكتورة غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، قد أكدت سابقا أن تفشي جائحة كورونا تسبب في اضعاف قدرة الحكومات على التصدى للعنف ضد المرأة، قائلة: "لقد أضعفت الجائحة من قدرة الحكومات على التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، مما يعرض حياتهن للخطر. علينا التحرك من أجل حمايتهن وتحقيق العدالة".