شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تحذر من أمطار على السواحل حتى الجمعة تصل الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مركز التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، من سقوط على متوسطة غدا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء والبحر الأحمر وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وسيناء وقد تصل الى بعض محافظات الوجه البحرى.

ويوضح المركز أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وسيناء وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والبحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد، فيما تشير التوقعات إلى إستمرار سقوط الأمطار حتى يوم الجمعة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء لذا يرجى توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن سقوط الأمطار المتوسطة خاصة على سيناء والبحر الأحمر.

ويسود اليوم طقس معتدل إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء وبارد إلى شديد البرودة ليلًا، و تكون الأجواء مشمسة يتخللها ظهور للسحب المرتفعة شمالًا ، والسحب المتوسطة على مناطق من شمال غرب الجمهورية بالإضافة إلى سيناء ، أجزاء من البحر الأحمر و أقصى جنوب البلاد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق محدودة منهم.

وعن حركة الرياح معتدلة إجمالًا ، تنشط نسبيًا على أقصى غرب الجمهورية ومناطق محدودة من سيناء، كما تتشكل الشبورة في الصباح الباكر على مناطق محدودة من شمال البلاد.

أما عن حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا قد يميل للاضطراب الخفيف ببعض مناطقه أحيانًا ، و البحر الأحمر معتدل.