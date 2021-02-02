شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف للتصويت بانتخابات البيطريين للنقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت انتخابات النقابتين الفرعيتين للأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة، إقبال كثيف من قبل أعضاء الجمعية العمومية للفرعيتين، وسط الالتزام باجراءات احترازية، ووفرت النقابة على بوابات اللجان كحول لكافة الأطباء لتطهير أيديهم.

وقسمت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الأطباء البيطريين، اللجان إلى 10 لجان، موزعين على 6 للقاهرة، و4 للجيزة، مراعاة لعدم الازدحام باللجان لتفادى العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما وضعت لافتات إرشادية على جدران النقابة لتسهيل الحركة والتوجه إلى اللجان الانتخابية وسرعة الإنتهاء من عمليات التصويت.

وأكد الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، وجود إقبال على التصويت منذ فتح باب التصويت بالانتخابات فى العاشرة من صباح اليوم، لانتخاب رئيس نقابتي الجيزة والقاهرة، وأعضاء مجلسى الفرعيتين، مؤكدا على عدم تلقى اللجنة أى شكاوى حتى الآن.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التصويت بالانتخابات حتى السادسة مساء اليوم، على أن تبدأ فرز أصوات الناخبين فور غلق باب التصويت، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية خلال يومين، ويتنافس على مقعد رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة،10 أطباء بيطريين، و12 طبيبا بيطريا على مقعد عضوية النقابة الفرعية بالقاهرة فوق 15 عاما، و6 أطباء بيطريين مرشحين لعضوية النقابة الفرعية بالقاهرة تحت سن 15 عاما.

أما فى النقابة الفرعية للأطباء البيطريين فى الجيزة، فقد أشارت الكشوف النهائية إلى تنافس طبيبين بيطريين على مقعد رئيس النقابة الفرعية، و6 أطباء بيطريين لعضوية النقابة الفرعية فوق سن 15 عام، و4 أطباء بيطريين لعضوية النقابة الفرعية تحت سن 15 عاما.