شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على 25 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البيئة تحويل مبلغ 25.13 مليون جنيه، من موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2020/2021 إلى الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA) ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته للنجاح الباهر الذي شهدته بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية, حيث ظهرت البطولة بصورة مشرفة أمام العالم أجمع، أكدت قدرة الدولة المصرية على تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي العالمي، كما أعلت من اسم مصر في سجل تنظيم الأحداث العالمية بكفاءة منقطعة النظير، ولاسيما أنها جاءت في ظل أزمة جائحة "كورونا"، التي لا تزال تفرض قيودا على حركة ونشاط البلدان حول العالم.

وفي سياق ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي خالص الشكر والتقدير لكافة الوزارات المعنية بتنظيم البطولة، ولا سيما وزارات: الشباب والرياضة، والصحة والسكان، والطيران المدني، كما عبر رئيس الوزراء عن امتنانه للدور الذي قامت به القوات المسلحة والداخلية في هذا الحدث الضخم الذي أشاد به العالم، وغيرها من الجهات المعنية، لافتا أيضا إلى إشادة الاتحاد الدولي لكرة اليد بما قدمته مصر في هذه البطولة من نموذج يُحتذى به في التنظيم، في ظل الظروف الحالية.