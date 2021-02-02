ضباط الشرطة يتبرعون بدمائهم للمرضى

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية أمن جنوب سيناء، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين.

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية، ولجميع المتبرعين بها على هذا الدورالإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

كانت نظمت أكاديمية الشرطة، برئاسة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة و الجهات المعنية وفقاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التى وضعتها وزارة الصحة ، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة قطاعات وأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التعاون والتواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات ، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع ، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين

شارك فى الحملة العديد من ( طلبة الكلية- الضباط – الأفراد – عاملين مدنيين - مجندين)، وذلك إيماناً منهم بأهمية الدور المجتمعى لجهاز الشرطة ورغبة منهم فى تقديم المساعدة للمرضى.

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.