شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 608 آلاف فدان بطاطس خالية من العفن البنى وفقا للمعايير الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نجلاء بلابل رئيس مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس ان إنه تم الانتهاء من إعداد تقرير حول الزراعات المخصصة للعروة الشتوية (العروة التصديرية) والعروة الصيفية داخل المناطق الخالية من مرض العفن البني، متضمنا اعتماد مساحة51 الف فدان للزراعات الشتوية موسم 2020/2021 مقابل( 67 الف طن ) لموسم 2019/2020 ضمن المناطق الخالية من العفن البني ، وفحص 107 ألف طن تقاوي بطاطس مستوردة من الخارج لإستخدامها في عروات زراعة البطاطس.

وأضافت مدير مشروع العفن البنى للبطاطس، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم اعتماد مساحة 8 الاف فدان عروة صيفية لموسم 2020/2021 حتى تاريخ 19/1/2021 ومازال تحقيق الزراعات مستمرا، مشيرة إلى إنه تم تأسيس مناطق جديدة لأضافتها الى المناطق الخالية من العفن البنى فى البطاطس، مشيىرة الى إنه تم تأسيس (23 ألف) فدان للموسم الجديد حتى 19/1/2021 ليصبح إجمالي مساحات المناطق الخالية 608 آلاف فدان، وفقا للمعايير والمواصفات التي اعتمدها الإتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بإنجازات وحدة الرصد والمتابعة ” الجيوميكانيه ” فى متابعة المناطق الخالية، أكدت نجلاء بلابل ، إنه تم الانتهاء من عمل خرائط مكانية لأماكن الثلاجات المستخدمة في تخزين التقاوي الكسر المحلى والكميات المخزنة بكل ثلاجة المخصصة لزراعات العروة التصديرية داخل المناطق الخالية ، وتم تحميل مساحة ( 2 مليون ) كيلو متر مربع صور اقمار صناعية لمساحة (608 الف) فدان هي جميع المناطق الخالية من العفن البني في البطاطس، وتم ميكنة دورة العمل بالكامل لمهندسي المناطق الخالية عن طريق "التابلت" المقوي وأماكن العمل بالحقول.

وأوضحت رئيس مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس، إنه عمل بوابة خدمات المستثمرين الالكترونية على موقع المشروع (أسس مزرعتك – تابع مزرعتك) يتم من خلالها تقديم مجموعة من الخدمات لأصحاب المزارع داخل المناطق الخالية موضحة إنه تم الانتهاء من كتيب المناطق الخالية وإرفاق صور الأقمار الصناعية بمساحة (608 ألف) فدان مصحوبة بخرائط لـ (332) مزرعة وارساله الى المفوضية الاوروبية.

وفيما يتعلق بكميات التقاوي المستوردة التي فحصها المشروع أكدت إنه تم فحص 107 ألف طن من التقاوي المستوردة بالإضافة إلي فحص كمية 33 ألفا و173 طن من عينات البطاطس التي تم تصديرها لأوروبا وروسيا والدول العربية.