شكرا لقرائتكم خبر عن 335 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بمحافظة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه في نطاق محافظة بنى سويف إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بلغ عدد المشتركين بالمحافظة (800) الف مشترك عام 2020 بزياده قدرها ( 145 ) الف مشترك عن ما كانت عليه عام 2014 ،حيث تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خلال الفترة من 2014 حتى 2020 باستثمارات بلغت حوالى مبلغ وقدره (335) مليون جنيه تم من خلالها:-

-إضافة عدد (7) موزعات جديده ، وتنفيذ عدد (196) محول جديد.

-اضافة قدرة 129.5م.ف.أ.

- 161 كشك معدنى.

-تركيب عدد (1768) عامود جهد متوسط وعدد ( 2495 ) عامود جهد منخفض ،

كماتم تنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 279.5 كم كابلات و 166.7 كم موصلات ، وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى8.2 كم كابلات و 946.5 كم موصلات ،

وفى اطار حرص الدوله على تأمين المواطنين من المخاطر فقد تم تنفيذ عدد ( 117) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنيه بالمحافظة باجمالى تكلفه ( 85 ) مليون جنيه بطول 85 كم ،

وفى مجال مواكبه التطور التكنولوجى ومعالجه أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من اهم مشاكل العملاء فقد تركيب عدد (190) الف عداد مسبق الدفع وعدد ( 4000) عداد ذكى ، كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات اداء مراكز الخدمه ، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة ، و تطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة .

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين .

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.