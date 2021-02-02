شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يبلغ عن جريمة ختان لطفلة بالقليوبية.. و"اللجنة الوطنية" تشيد بتصرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، إنه فى استجابة سريعة لبلاغ من طبيب بمستشفي قليوب العام بشأن وصول طفلة للمستشفى تعرضت لجريمة ختان، تم تحرير المحضر رقم 1515 لسنة 2021 إداري القناطر الخيرية وتم ضبط الأب "ا.س.ع" والممرض "م.س.ا"، وحبسهما احتياطياً علي ذمة التحقيقات وتباشر النيابة العامة التحقيقات وعرض الطفلة علي مصلحة الطب الشرعى.

وفى هذا السياق عبرت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة عن خالص شكرها وامتنانها لطبيب مستشفى قليوب العام لسرعة إبلاغه عن جريمة ختان لطفلة بمحافظة القليوبية فور وصولها المستشفى والتدخل لتقديم كافة سبل الدعم لها، وخالص الشكر إلى النيابة العامة وقوات الشرطة لسرعة الاستجابة والقبض على المتسببين فى هذه الجريمة.

وأدانت اللجنة الواقعة المؤسفة بشأن جريمة إجراء الختان للطفلة ( ن ) والتي تبلغ من العمر15عام بمنطقة القناطر الخيرية ، بمحافظة القليوبية.

هذا وقد عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة عن عميق حزنها واستنكارها واسفها لجريمة الختان البشعة التي تعرضت لها طفلة القليوبية اليوم ، قائلة :" لا أفهم اصرار بعض الأسر على إجراء هذه الجريمة فى حق فلذات أكبادهم غير عابئين بالاخطار البالغة التى تتعرض لها الفتاة والتى تصل فى كثير من الأحيان إلى الموت" .

وناشدت رئيسة المجلس البرلمان المصرى العظيم بسرعة إقرار مشروع القانون الذى يقضى بتغليظ العقوبات لكل من يجرى أو ينادى أو يشجع على إجراء هذه الجريمة فى أقرب وقت لحماية بنات مصر .

وشددت على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى اى حق من حقوق فتيات مصر ، وسوف تواصل جهودها للتوعية بأخطار هذه الجريمة بجميع قرى ونجوع مصر ، وللقضاء على تطبيب الختان.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغ رقم 21684 والذي يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 15 عاما إلي مستشفي قليوب العام تعاني من نزيف أثر تعرضها لجروح بالأعضاء التناسلية نتيجة عملية ختان علي يد “ ممرض بالمعاش يبلغ من العمر72 عاماً ” بمسكن والدتها بمنطقة القناطر الخيريه بمحافظة القليوبية.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للطفلة، وكلفت إدارة خط نجدة الطفل بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية لها.

وأعربت “السنباطي” عن حزنها الشديد لهذه الواقعة المؤسفة والتي تعد جريمة بحق فتياتنا وانتهاك لجسدهن ولبراءتهن.

وأكدت "السنباطي" على استمرار جهود اللجنة الوطنية للقضاء نهائيا على هذه الجريمة مشيدة مجددا بموافقة مجلس الوزراء علي تشديد عقوبة جريمة "ختان الإناث" ، مشيرة إلى أن هذا انتصارا لحقوق الفتيات. وأكدت أن لا تهاون مع هذه الجريمة مطلقاً وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى لا يضيع حق الطفلة البريئة وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتواني في مجابهة تلك الجرائم والإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لملاحقة الجناة فيها . لافتة إلى أن خط نجدة الطفل 16000 يقدم خدمة المشورة بهذا الشأن وناشدت الأهالي بسرعة التواصل معنا للمشورة والتوعية بأضرار جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وذلك على رقم الخط الساخن أو من خلال خدمة الواتس اب على الرقم 01102121600 .

يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019 ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019 ، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية.