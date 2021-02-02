شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطور شوارع ميادين منطقة المنيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير شوارع منطقة المنيل، والتى تتم ضمن خطة تطوير شاملة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، وإضفاء طابع جمالى وحضارى مميز عليها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وجعلها تقدم بشكل حضارى وراقى.

وشملت خطة تطوير المنيل، ميادين منطقة المنيل ورفع كفاءة وتشجير الشوارع، مشيرة إلى أن خطة التطوير الجارية بشارع المنيل تشمل المنطقة من ميدان الروضة، حتي ميدان السرايا وميدان القيروان وحديقة الهامى حسين.

وتابعت: ماتم تنفيذه من أعمال والتى تشمل تطوير ورفع كفاءة الأرصفة يمين وشمال الطريق وزراعة الجزيرة الوسطي بطول شارع المنيل بالاضافة إلى تطوير ميادين السرايا والباشا والروضة، وكذلك ماتم من اعمال رفع كفاءة الانارة والتى تم تنفيذها بنسبة 100%، وقد شملت تغيير أعمدة الإنارة بطول الشارع ، بالاضافة إلى تقليم الاشجار بطول الشارع وزيادة المساحة الخضراء ليتمتع المواطن بشوارع ذات شكل مميز متحضر وراقى به لمسات جمالية ومساحات خضراء و مليئ ايضا بالزهور والاشجار ومضيئ ليلا.

ووجهت جيهان عبد المنعم ،خلال الجولة التفقدية بالميادين التى تم تطويرها ومن خلال متابعة الاعمال الجارية بميدان الباشا بضرورة بزيادة المزروعات والنجيلة بالميدان، ووضع الرخام ودهان الاسوار الحديدية المحيطة إلى جانب ضرورة تطوير النافورة به وتشغيلها ورفع كفاءته بنفس مستوى باقى الميادين وبنفس التصميمات واستكمال اعمال تطوير حديقة الهامى حسين بميدان السرايا

كما أكدت على ضرورة رفع اى اشغالات او مخلفات بالميادين التى تم تطويرها وبمنطقة المنيل بأكملها وتكثيف الحملات و متابعة صيانة الانارة بشكل دورى وسرعة استكمال تركيب الليد الخاص بتزيين اعمدة الانارة

وأضافت نائب المحافظ انه تم تنفيذ اعمال التطوير، والتى تم الانتهاء منها فى وقت سابق، خلال الايام القليلة الماضية، والتى تمت بمجهودات مكثفة من حى مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاته رئيس حى مصر القديمة، و بإشراف ومتابعة مجموعة عمل من المنطقة الجنوبية، وعلى رأسها العميد ماجد فوزى متابعة مشروعات المنطقة الجنوبية الإدارات المعنية والتنفيذية، وقد شملت أعمال رصف لشارع المنيل الرئيسى، وتبليط الأرصفة وأعمال التشجير للجزيرة الوسطى، وعمل أحواض الزهور، وتطوير الجزيرة الوسطى وزراعتها، لتكون ممشى حضارى ذو مظهر راقى .

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، أنها تقدر قيمة منطقة المنيل هذه المنطقة الراقية وتاريخها العريق، بالإضافة إلى انها تولى اهتماما كبيرا لتطوير المناطق والاماكن العريقة والتاريخية والتى لها طابع مميز وعلى وجه التحديد لمنطقة المنيل.