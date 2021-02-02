شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار جامعة حلوان للمشاركة فى تنفيذ مشروع القمر الصناعى التعليمى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن مشاركة الجامعى متمثلة في مركز مراقبة الطقس الفضائي SWMC بكلية العلوم كأحد الجامعات المصرية المشاركة في تنفيذ القمر الصناعي الجامعي، وذلك عقب توقيع عقد إتفاق تنفيذى للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم - جامعة حلوان لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.

أوضح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم، أن شرارة البدء جاءت بعد توجيه دعوة من الدكتور محمد القوصي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى رؤساء الجامعات المصرية، وأبدى الدكتور ماجد نجم – رئيس جامعة حلوان اهتماماً كبيراً بمشاركة الجامعة في هذا الاجتماع.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، حضر الدكتورمحمد نبيل يس البكري - أستاذ الطاقة العالية بقسم الفيزياء ومدير مركز مراقبة الطقس الفضائي بالكلية الإجتماع الذى دعت إليه وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي كما حضر ممثلو الجامعات المصرية لتقديم عروضهم في وجود مسئولي الأقسام بالهيئة ، وقد تم في نفس الإجتماع اختيار بعض الجامعات على رأسها جامعة حلوان، وذلك بعدما تبين امتلاك جامعة حلوان للمقومات التي تمكنها من المساعدة في تدريب وإعداد قمر صناعي يقوم بتنفيذه باحثين وطلاب الجامعة.