شكرا لقرائتكم خبر عن 335 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء ببني سويف خلال 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار.

ففى محافظة بنى سويف، التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بلغ عدد المشتركين (800) ألف مشترك عام 2020 بزيادة قدرها (145) ألف مشترك عن عام 2014، وتم تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لتحسين الخدمة خلال الفترة من 2014 حتى 2020 باستثمارات بلغت نحو (335) مليون جنيه.

وتم تنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ نحو 279.5 كم كابلات و166.7 كم موصلات، وتنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ نحو 8.2 كم كابلات و946.5 كم موصلات. وتم تنفيذ (117) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية بالمحافظة بإجمالى تكلفة (85) مليون جنيه بطول 85 كم.

وفى مجال مواكبة التطور التكنولوجى ومعالجة أخطاء الفواتير، تم تركيب (190) ألف عداد مسبق الدفع و(4000) عداد ذكى، وتنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة. جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام.