شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 50 مواطنًا غير ملتزمين بارتداء الكمامة ومصادرة 40 شيشة في حملات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من الحملات اليومية على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق، وحي أول وثان الزقازيق، أسفرت عن مصادرة ٢٠ شيشة من كافيتريا مخالفة بطريق القنايات وتغريم صاحبها غرامة فورية ٤ آلاف جنيه، لمخالفته توقيتات الغلق المحددة، كما تم تغريم ٣٠ مواطن بسوق خضار وفاكهة بناحية شارع الزراعة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، فضلاً عن تشميع مركز تجميل بمنطقة الغشام لإدارته بدون ترخيص، كما تم غلق وتشميع مقهى بقرية الطيبة لتقديمه الشيشة وتم التحفظ على ٦ شيش، فضلاً عن تغريم ١٠ مواطنين بمقهى آخر بقرية دويدة لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوحماد، بمصادرة ١٤ شيشة من ٤ كافيتريات ومقاهي مخالفة بنطاق المدينة، والوحدة المحلية بالقطاوية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أولاد صقر، من تغريم ١٠ مواطنين لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية خلال حملات تفتيشية على سائقي سيارات الأجرة والتكاتك.