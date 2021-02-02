شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في الهيئة العامة لقصور الثقافة والأرصاد الجوية والنقل النهري (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الهيئة العامة لقصورالثقافة التابعة لوزارة الثقافة والهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني والهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل عن حاجتها للعديد من الوظائف وذلك وفقا للتفاصيل والشروط التالية:

1 - وظائف الهيئة العامة لقصور الثقافة

الوظائف المطلوبة:

1 - وظيفة مدير عام الإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية

تختص بتقديم الخدمات للمساعدات الثقافية ماليا وفنيا وثقافيا

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل - الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى –عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

​يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة "موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة فى مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية

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2 - وظيفة مدير عام الإدارة العامة للنشر الثقافي

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الادارة العامة للنشر الثقافى التابعة للادارة المركزية للشئون الثقافية

تختص بالاشراف والتوجية بشأن نشر اصدارات الهيئة وانتاجها الادبى والثقافى بما يؤدى الى اثراء الحياة الادبية والثقافية ويجعل المنتج الادبى والثقافى المتميز فى متناول الجميع بالسعر المناسب و بما لا يتنافى وقيم المجتمع وعاداته ومعتقداته

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى – عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

​يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة "موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة فى مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية

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3 - وظيفة مدير عام الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الادارة العامة لاطلس الماثورات الشعبية المصرية بالادارة المركزية للدراسات والبحوث

تختص بجمع وحفظ الماثورات الشعبية المصرية وتوثيق عناصرها

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى – عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

​يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة "موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة فى مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية​.

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4 - وظيفة مدير عام الإدارة العامة لإقليم وسط الصعيد الثقافي

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة علي قمة وظائف الادارة العامة للاقليم الثقافى بالادارة المركزية لاقليم ثقافى – تختص بالمعاونة فى ضبط وتنفيذ السياسة العامة للهيئة فى مجالات العمل المختلفة بالاقليم واقتراح ومتابعة الوسائل المناسبة لتحقيق اهداف الهيئة والاقليم في شتى المجالات الفنية والثقافية والمالية والادارية وتنسيق العمل بين فروع الاقليم

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

- التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقدم 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى – عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة "موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة فى مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية​

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5 - وظيفة مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة الوادي الجديد

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على رأس وظائف فرع ثقافي يقع فى محافظة اومدينة

تختص بالاشراف والتوجيه في تنفيذ مكونات الثقافة وهو يمثل وجه الثقافة امام جمهور المحافظة والاجهزة الشعبية والمحلية

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة​

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

- التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى –عمارات العرايس – القاهرة بالدور الثامن

- المستندات المطلوبة

​يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة "موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة فى مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية

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6 - وظيفة مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة الوظائف العامة للسينما بالادارة المركزية للشئون الفنية

يختص شاغل الوظيفة بانهاء الاعمال المتعلقة بالسينما من عروض سينمائية وابحاث ودراسات فنية وثقافية خاصة بالسينما

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

مؤهل عالي مناسب

- التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى –عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

​يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة "موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة فى مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية

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7 - وظيفة مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة القليوبية

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على رأس وظائف فرع ثقافي يقع فى محافظة أو مدينة

تختص بالاشراف والتوجيه في تنفيذ مكونات الثقافة وهو يمثل وجه الثقافة امام جمهور المحافظة والاجهزة الشعبية والمحلية

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه​

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

- التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى –عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة "موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة فى مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية

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8 - وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمرأة

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على رأس الادارة العامة لثقافة المرأة

يختص شاغل الوظيفة باتاحة فرص التنمية الثقافية للمرأة

- المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية المتاحة لوظائف الإدارة

- المهارات الفنية

القدرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب

- التقدير امتياز اخر عامين

- تاريخ إنتهاء التقديم: 23/02/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب التقدم سحب كراسة الترشيح المعدة لذلك من الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الهيئة 16 ا شارع امين سامى القصر العينى –عمارات العرايس – القاهرة بالدور التامن

- المستندات المطلوبة

يتقدم المرشح بخطاب موجه باسم السيد/ رئيس الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية موضحا بالجهاز الادارى للدولة "موضحا به المؤهلات الحاصل عليها وتقارير الكفاية عن اخر ثلاث سنوات سابقه والخبرة النوعية والوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها والجزاءات الموقعه علية والشهادات والدورات التدريبيه الحاصل عليها وغيرها اما بالنسبة لغيرالعاملين بالجهاز الادارى للدولة يتم تقديم مايفيد الخبرة فى مجال الوظيفة المتقدم لشغلها بما يعادل المدة الكلية المطلوبة لشغل الوظيفة من اصل +6نسخ +اسطوانة مدمجة مدون عليها ابرز الانجازات ومقترحات التطوير يتم تسليمها باليد مع عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة 4*6

ولايحق للمتقدم المطالبة باسترداد ملفات التقدم بعد انعقاد المقابلة الشخصية

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2 - الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الوظائف المطلوبة:

1 - وظيفة مدير عام الادارة العامة لتنبؤات الطيران

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة الإدارة العامة لتنبؤات الطيران

يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام والفنى من رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات

يشرف إشرافا عاما فنيا وإداريا على الإدارات التابعة له ويراجع نتائج أعمالها

مسئول عن توجيه وتطوير الأعمال الفنية في الإدارة العامة لتنبؤات الطيران

يبت فى جميع الموضوعات التي تقع في إطار الاختصاصات الفنية للإدارة العامة التابعة له

يعد مشروعات الميزانيات للإدارة العامة التابعة له

يشرف على تنظيم عمليات تجميع نشرات وتقارير الأرصاد الجوية من مراكز التنبؤات فى العالم الخارجى

- المهارات الأساسية

القدرة على القيادة واتخاذ القرارات والإبداع

القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات وإمتلاك مهارات الإتصال والإقناع والعرض

القدرة على التجديد والابتكار

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقا لأحكام القانون ​

- المهارات الفنية

الحصول على مؤهلات أعلى

إجادة إحدى اللغات الاجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى

الاشتراك في المؤتمرات واعداد البحوث والمذكرات الفنية

سابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية​

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفي الاول (أ) أو مايعادله

قضاء مدة خبرة إجمالية لاتقل عن سبعة عشر عاما تتفق مع طبيعة العمل بالهيئة بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​بكالوريوس علوم طبيعة أو رياضة أو كليهما أو طبيعة وحاسب أو رياضة وحاسب أو فلك وأرصاد جوية مع دبلوم التخصص والدراسات العليا فى علم الأرصاد الجوية

التقدير

- تاريخ إنتهاء التقديم: 03/03/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على راغبى التقدم لشغل الوظيفة المشار إليهما استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة المعد لذلك والذي يمكن الحصول عليه من الإدارة العامة لشئون العاملين ( إدارة شئون الأفراد ) الهيئة العامة للأرصاد الجوية شارع الخليفة المأمون ـ كوبري القبة ـ القاهرة

تقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد للامانة الفنية للجنة القيادات بإدارة شئون الأفراد باسم السيد لواء جوى / رئيس مجلس الإدارة ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد أو غير كاملة المستندات

- المستندات المطلوبة

​عدد ( 7 ) ملفات كل ملف يحتوى على الاتى:

بيان الحالة معتمد موضحا به التأهيل العلمى ـ المؤهلات الأعلى ـ تقارير كفاية الأداء عن أخر ثلاث سنوات سابقة ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم ـ الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب الآلى واللغات الأجنبية وغيرها ـ مايفيد الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ أوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز ـ خطابات الشكر والتقدير أو أية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها ) مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

بيان عن أبرز انجازات وإسهامات المتقدم وأوجه التطوير التى قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة

عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6 حديثة ترفق بالطلب المقدم لشغل الوظيفة

صورة من بطاقة الرقم القومى سارية

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2 - وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمحطات والأجهزة والأرصاد

- الوصف العام للوظيفة

​يخضع شاغل هذه الوظيفة للتوجيه الادارى العام من رئيس مجلس الإدارة

يشرف شاغل الوظيفة إشرافا عاما وفنيا و إداريا على الإدارات العامة والإدارات التابعة له ويراجع نتائج أعمالها

الاشتراك فى وضع السياسة العامة للهيئة والتخطيط العام لبرامج العمل ومتابعة تطبيق هذه البرامج والتوجيه العام والتنسيق بين الإدارات العامة التابعة له

إصدار القرارات الهامة التي تتعلق بالأعمال الرئاسية المطلوبة من كل إدارة عامة على حدة والبت نهائيا فى كافة الاختصاصات الموكلة له في جميع الأمور الفنية والإدارية الخاصة بالإدارات العامة التابعة للإدارة المركزية

- المهارات الأساسية

قدرة فائقة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات والإبداع

القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات وإمتلاك مهارات الإتصال والإقناع والعرض

القدرة على التجديد والابتكار

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقا لأحكام القانون ​

- المهارات الفنية

الحصول على مؤهلات أعلى

إجادة إحدى اللغات الاجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى

الاشتراك في المؤتمرات واعداد البحوث والمذكرات الفنية

سابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية​

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من درجة مدير عام أو ما يعادلها

قضاء مدة خبرة إجمالية لاتقل عن ثمانية عشر عاما تتفق مع طبيعة العمل بالهيئة ( بالنسبة للمتقدمين من خارج الهيئة )

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

بكالوريوس علوم فيزياء أو رياضة أو كليهما أو حاسب وفيزياء أو حاسب ورياضة أو فلك وأرصاد جوية مع دبلوم التخصص والدراسات العليا في علم الأرصاد الجوية

- تاريخ إنتهاء التقديم: 03/03/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على راغبى التقدم لشغل الوظيفة استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة المعد لذلك والذي يمكن الحصول عليه من الإدارة العامة لشئون العاملين ( إدارة شئون الأفراد ) الهيئة العامة للأرصاد الجوية شارع الخليفة المأمون ـ كوبري القبة ـ القاهرة

تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للامانة الفنية للجنة القيادات بإدارة شئون الأفراد باسم السيد لواء جوى / رئيس مجلس الإدارة ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد أو غير كاملة المستندات

- المستندات المطلوبة

عدد ( 7 ) ملفات كل ملف يحتوى على الاتى:

1 ) بيان الحالة معتمد موضحا به التأهيل العلمى ـ المؤهلات الأعلى ـ تقارير كفاية الأداء عن أخر ثلاث سنوات سابقة ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب الآلى واللغات الأجنبية وغيرها ـ مايفيد الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ أوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز ـ خطابات الشكر والتقدير أو أية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها ) مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

2 ) بيان عن أبرز انجازات وإسهامات المتقدم وأوجه التطوير التى قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

3 ) أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة

ب_ عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6 حديثة ترفق بالطلب المقدم لشغل الوظيفة

ج - صورة من بطاقة الرقم القومى سارية​

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3 - الهيئة العامة للنقل النهري

الوظيفة المطلوبة:

- وظيفة مدير عام الهندسة الميكانيكية والكهربائية

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة علي رأس الادارة العامة للهندسة الميكانيكية والكهربائية التابعة الادارة المركزية للشئون الفنية

تختص هذه الوظيفة بالتوجيه والاشراف علي كافة المشروعات الميكانيكية والاوناش العائمة والاحواض العائمة والقزقات والورش التابعة بها وتنفيذها وفقا للبرامج المعتمدة وتذليل ما يعترض التنفيذ من صعوبات

- المهارات الأساسية

​اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية قدرها سنه على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام أو قضاء مدة كلية سبعة عشر عاماً لغير العاملين بالحكومة والقطاع العام​

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​​مؤهل هندسي عالي مناسب

- تاريخ إنتهاء التقديم: 04/03/2021

- عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​التقدم بطلب باليد شخصياً على النموذج المعد بالشئون الإدارية – الزهراء – اثر النبي– مصر القديمة

- المستندات المطلوبة

على السادة الراغبين لشغل هذه الوظيفة سحب طلب من الشئون الإدارية وتقديمه باسم السيد اللواء أ.ح/ رئيس مجلس الإدارة مستوفياً الدمغة على أن يتضمن الطلب ما يلى :

- المؤهل الدراسى- سنة التخرج أو الكلية أو المعهد والتقدير العام

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة للنقل النهري

- عدد سنوات الخدمة الفعلية

- الأعمال التى باشرها المتقدم وخبراته السابقة والتى تفيد فى مباشرة الوظيفة المتقدم لها

- البرامج التدريبية التى حضرها أو ساهم فيها المتقدم

- بيان بأبرز الإنجازات وإسهاماته فى مجالات عمله وكذا مقترحاته لتطوير العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير وتبسيط إجراءات العمل فى الوظيفة المتقدم إليها

- الوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم

- تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة

- أى بيانات أو معلومات إضافية تفيد المتقدم لشغل الوظيفة عند إجراء المفاضلة

يتم مراجعة الملفات بالشئون الإدارية لدى الأمانة الفنية للوظائف القيادية قبل التسليم على أن تقدم البيانات السابقة بملف أصل وسبع نسخ.

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