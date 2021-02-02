شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 632 حكمًا قضائيًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، الثلاثاء، حملاتها لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 632 حكمًا قضائيًا ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 131 حكما بالحبس الجزئي، و20 حكما مستأنفا، و343 غرامة، و137 مخالفة متنوعة.