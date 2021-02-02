شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 160 محضر مخالفات إشغالات في جولة لمحافظ القليوبية بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة شبين القناطر، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالمدينة، وذلك للحد من الإشغالات والباعة الجائلين بالطريق العام.

تمكنت الحملة من إزالة العديد من فروشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، وعشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، حيث تم تحرير عدد 84 محضر إشغال طريق عام ونظافة و53 محضر إزالة بائع متجول و12 محضر إعلان مخالف و9 محاضر تندات غير مرخصة.

قام المحافظ بالمرور على المحلات التجارية والكافيتريات، موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة.

وأكد "الهجان"، أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

وجاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين القناطر ومسئولي شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بمجلس مدينة شبين القناطر .