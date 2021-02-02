شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من وجود بالوعات صرف صحي تحت الإنشاء بدون أغطية بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت شكاوى أهالي كنكقة الزراعية وسط مدينة الغردقة، من قيام المقاول المكلف بحفر شبكة خطوط الصرف الصحي خلف مديرية الزراعة بالحفر وتكسير الأسفلت وإقامة غرف الصرف الصحي منذ شهر وتركها مفتوحة بدون أغطية وعدم ردم الطريق أو تغطية البالوعات ما يعرض الأهالي لخطر السقوط فيها.

وأكد محمد العويضي، المحامي وأحد أهالي المنطقة، أن الأهالي قاموا بعملية ردم الحفر بأنفسهم لكي يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم بعد تجاهل المقاول المنفذ لخطوط الصرف، والقيام بإغلاق البالوعات وتركها بدون غطاء، مناشدين محافظ البحر الأحمر التدخل لحل المشكلة.