شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة وزارية لمتابعة الأعمال الإنشائية والمنشآت الرياضة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت لجنة وزارية من وزارة الشباب والرياضة، الأعمال الإنشائية والمنشآت الرياضية في محافظة شمال سيناء، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أنه وصلت لمحافظة شمال سيناء لجنة المتابعة بوزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للتخطيط والتنمية»، لمتابعة الأعمال الإنشائية والمنشآت الرياضة وخطة الوزارة المركزية، بالإضافة إلى الخطة المحلية لمديرية الشباب والرياضة.

أضاف «راشد»، أن اللجنة برئاسة الدكتور عصام غنيم مدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، وعضوية كلا من الدكتور شريف عمر والدكتور احمد مختار، من الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة بالوزارة.

أشار «راشد» إلى قيام اللجنة بمتابعة أعمال الصالة المغطاة بالعريش وستاد العريش الرياضي وتنفيذ مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي، كما تمت متابعة مدى تنفيذ إدارة الرياضة للخطة المحلية والمركزية مع مراجعة جميع المستندات، ومتابعة الأندية الرياضية وجاهزيتها لتنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية والشبابية في ظل جائحة كورونا، وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

لجنة وزارية من الشباب والرياضة بالعريش

لجنة وزارية من الشباب والرياضة بالعريش

لجنة وزارية من الشباب والرياضة بالعريش

لجنة وزارية من الشباب والرياضة بالعريش

لجنة وزارية من الشباب والرياضة بالعريش