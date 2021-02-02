شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم المدن الجامعية تمهيدًا لاستقبال الطلبة بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء بالتنسيق مع جامعة العريش حملة لتطهير وتعقيم المدن الجامعية للطلبة والطالبات ، تمهيدًا لاستقبال الطلبة والطالبات ، وذلك في إطار تطهير وتعقيم المنشآت لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى.

وقال الدكتور سعيد لافي، رئيس جامعة العريش، إنه تم تطهير المدن الجامعية للطلبة والطالبات في الحرم الجامعي بالعريش بما فيها من حجرات سكنية ومكاتب إدارية ودورات مياه ومطاعم ومطابخ وغيرها، بجانب تطهير وتعقيم خزانات المياه.

أضاف رئيس الجامعة، أنه سيتم استقبال طلبة وطالبات الجامعة للتسكين في المدينة الجامعية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري، بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع منشآت المدن الجامعية والمتابعة الدورية من الجهات المعنية.

أشار رئيس الجامعة ، أنه يوجد عدد 6 مباني للمدن الجامعية في الحرم الجامعي بضاحية السلام بالعريش من بينها 4 مبان للذكور ومبنيان للإناث تتراوح ما بين 3 إلي 5 طوابق ، حيث يضم كل مبني مكاتب إدارية وصالة مشاهدة وصالة ألعاب وصالة طعام ومطبخ متكامل ومخازن وحمامات حديثة بالطابق الأول، بينما باقي الطوابق مجهزة بغرف للإعاشة بطاقة 600 فرد.

تطهير المدن الجامعية

تطهير المدن الجامعية

تطهير المدن الجامعية

تطهير المدن الجامعية

تطهير المدن الجامعية