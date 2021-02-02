شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة إرشادية لمزارعي القمح في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح، وكيل الوزارة، قافلة إرشادية من الإدارة العامة للإرشاد الزراعى، في إطار التعاون بين المراكز البحثية ومديرية الزراعة، لتوعية المزارعين بمتابعة محصول القمح ومقاومة الحشرات والأمراض التي تصيب المحصول.

وقال «صالح»، إن القافلة نفذت ندوة إرشادية بزمام منطقة العامرية، ضمن فعاليات الحملة القومية لمحصول القمح، وشارك فيها الدكتور أحمد جادالله بقسم بحوث القمح، والدكتور رمضان موسي بقسم بحوث الحشائش المركزية، والدكتورة ماتيلدا فرانسيس بقسم أمراض القمح، والمهندس جهاد الشاذلى رئيس قسم المحاصيل الحقلية بالمديرية، والدكتور أحمد راضى اخصائي المحاصيل الحقلية بإدارة العامرية وعدد من المزارعين.

وأوصت القافلة من خلال الخبراء المختصون المشاركون فيها بسرعة الانتهاء من مقاومة الحشائش، والاعتدال في التسميد الآزوتى والفوسفاتى والبوتاسى، والرش بالعناصر الصغرى خصوصا الحديد والزنك والمنجنيز، وضرورة متابعة الحقول باستمرار لملاحظة ظهور أي إصابة بالاصداء والإبلاغ عنها.

وشدد المشاركون على التأكيد على رى القمح من ٤-٦ ريات، للحصول على محصول وفير من القمح. ولفت إلى أن عنصر النيتروجين يعتبر هو المكون الأساسي لتكوين البروتين في النبات، حيث يقوم النبات بامتصاص النيتروجين من التربة على صيغتين صيغة انيون النترات (-NO3)، وصيغة كاتيون الأمونيوم (+NH4)وبعد امتصاص النبات النيتروجين على هذه الصور لا يستخدمها النبات مباشرة ولكن تمر بسلسلة تحولات داخل النبات لكي يستفيد منها حيث يتم اختزال النترات داخل النبات بواسطة الانزيمات تدريجيا إلى امونيا وبعد تكون الامونيا ترتبط الأمونيا والأحماض العضوية وتكون أحماض امينية، وتعتبر الأحماض الامينية هي المكون الأساسي للبروتين خاصة وأن البروتين هو عبارة عن سلسلة من الأحماض الأمينية بمعني أن الأحماض الامينية هي اللبنة التي يبني بها البروتين.

قافلة إرشادية لمزارعي القمح فى الإسكندرية توصى بالاعتدال فى التسميد الأزوتى والفوسفاتي والبوتاسى (صور)

قافلة إرشادية لمزارعي القمح فى الإسكندرية توصى بالاعتدال فى التسميد الأزوتى والفوسفاتي والبوتاسى (صور)

قافلة إرشادية لمزارعي القمح فى الإسكندرية توصى بالاعتدال فى التسميد الأزوتى والفوسفاتي والبوتاسى (صور)

قافلة إرشادية لمزارعي القمح فى الإسكندرية توصى بالاعتدال فى التسميد الأزوتى والفوسفاتي والبوتاسى (صور)