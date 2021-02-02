شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا.. وبدائل شهادات الاستثمار ذات فائدة الـ 6% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الاثنين، عددا من الموضوعات والقضايا المحلية والعربية، من خلال استضافة عدد من الشخصيات المتخصصة.

كيف سيكون شكل الامتحانات؟

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الامتحانات ستبدأ بعد يوم 20 فبراير المقبل، على أن يكون لكل كلية مواعيدها الخاصة وشكل الامتحان الخاص بها.

أضاف «علم الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع على قناة «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «هناك كليات ستطبق الامتحان التقليدي الذي يعتمد على الحضور وكليات أخرى ستطبق الامتحان أو لاين من خلال المنصة الذكية لجامعة القاهرة وكليات أخرى ستطبق نظام هجين بين النظامين».

أوضح «أما فكرة اختيار الطالب بين الأنظمة، سيكون هناك نوع من الاستجابة لها في ضوء طبيعة لكلية وإمكانياتها وعدد رغبات الطلاب».

تابع «في ضوء الخبرات السابقة للكليات في إجراء الامتحانات في ظل هذه الظروف، ستختار أنظمة الامتحانات، وسيكون هناك أيضًا المشاركة في اختيار النظام من خلال التقدم بالطلبات لإدرات الكليات، ثم تقوم الكليات بفحص الطلبات»، لافتًا إلى أنه يتم دراسة إمكانية أن يؤدي مجموعة من الطلاب الامتحان أون لاين والمجموعة الأخرى بالنظام التقليدي خلال الأيام القليلة المقبلة.

بدائل شهادات الاستثمار ذات فائدة الـ 6%

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن فائدة شهادة الاستثمار لتي تستمر لمدة سنة هي 6%، لأنها تعد استثمار قصير الأجل خاصةً أن التضخم بسيط ويصل لنسبة 5%.

أضاف «أبوالفتوح» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المُذاع على قناة «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «هناك بدائل أخرى لهذه الشهادات مثل الصندوق اليومي الذي يستثمر في مجالات عديدة ومن الممكن أن تصل فائدته إلى 12 %، والصناديق التي تستثمر في الأوراق المالية التي تؤمن مبالغ جيدة».

ماذا يعني مصطلح الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا؟

قال الدكتور محمود ياسين رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية بهيئة الدواء، إن المسار الطبيعي لأي مستحضر يتم استخدامه في مصر، يتم تسجيله أولًا، الأمر الذيتيح استخدامه لسنوات طويلة.

أضاف «ياسين» خلال ماخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، «أما في حالات الطوارئ فمن الممكن أن يكون هناك احتياج لاستخدام بعض المستحضرات الحيوية أو الصيدلية بغرض علاجي أو وقائي في الوقت الذي تكون به تلك المنتجات غير مسجلة».

أوضح «بالتالي يتم اتخاذ إجراءات استثنائية طبقًات لمعايير عالمية معتمدة من مؤسسات الاعتماد الدولية، بغرض السماح بتداول المستحضر لمدة محدودة».

وزير الشباب والرياضة يشيد إبنجاز مصر في تنظسم كأس العالم لكرة اليد

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر نفذت مهمة صعبة ومهمة بتنفيذها لكأس العالم لكرة اليد في ظل جائحة فروس كورونا امستجد.

أضاف «صبحي» خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة الحياة«وتقدمه الإإعلامية لبنى عسل،»مصر أخذت تحدي مع الاتحاد الدولي لكرة اليد«، موجهًا لشكر والتقدير لوزارة الصحة على المساهمة في نشغيل البطولة وإدارتها وتطويرها.

تابع «مصر أثبتت للعالم كله قدراتها، كما أشاد سفراء دول كثيرة في أنحاء العالم بأداء مصر في إدارة البطولة».