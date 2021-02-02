«زراعة الإسكندرية» تحذر من «البق الدقيقى» و«اللاتانيا»: تؤدى إلى موت أشجار العنب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت مديرية الزراعة في الاسكندرية، من خطورة حشرتى البق الدقيقى والحشرة القشرية الحمراء والتى تصيب أشجار العنب بشكل كبير وتحدث إصابات بالغة تؤثر على الإنتاج.

وقال المهندس طارق صالح ،وكيل الوزارة، أن آفات العنب تتمثل في حشرات البق الدقيقى والحشرات القشريه، مشيرا إلى أن من أهم الحشرات القشرية التي تصيب العنب حشرة العنب القشرية (حشرة اللاتانيا)، والحشرة القشرية الحمراء، حيث تعتبر من أهم الحشرات القشرية التي تسبب ضررا لأشجار العنب حيث تتغذى بامتصاص العصارة من القصبات والأفرع وتجف الاوراق وتسقط وكذلك تجف الفروع وقد تموت الشجرة.

وأضاف ،لـ«المصرى اليوم»، لهذه الحشرات ثلاث اجيال، الجيل الأول هو جيل الربيع يبدأ من شهر مارس حتى يونيو، والجيل الثاني جيل الصيف يبدأ من شهر يونيو حتى سبتمبر، والجيل الثالث جيل الشتاء وتكون الحشرات على الأفرع يبدأ من شهر سبتمبر حتي مارس، مشيرا إلى أن حشرة البق الدقيقي تتنوع بين بق العنب الدقيقي وبق الموالح الدقيقى وبق الهبسكس الدقيقي، وهي حشرات صغيرة يكسو جسمها إفرازات شمعية وهي تسكن في فصل الشتاء تحت قلف الأشجار وقد تنزل إلى منطقة الجذور.

وأشار إلى أن مظهر الاصابة بالحشرات عبارة عن، نشاط الحشرات ومهاجمة الأوراق تتغذى على العصارة النباتية تؤدي إلى جفاف الاوراق والافرع الحديثه، تفرز ندوة عسلية ينمو عليها فطر العفن الاسود، ويلاحظ وجود حشرات النمل على الأشجار للتغذية على الندوة العسلية، ويزداد الضرر عند انتقال الحشرات إلى عناقيد العنب الناضجه، موضحاً أنه في حالة الاصابه الشديده تؤدي إلى جفاف وموت الأشجار.

وعن مكافحتها قال، يتم تقليم الأفرع المصابة والتخلص منها بالحرق، والتخلص من القلف السائب أثناء الخدمة الشتويه، واستخدام ليفه النخيل لمسح ساق العنب بعد ازالة الكلف الجاف وذلك لقتل الحشرات، مشيرا إلى أن المكافحة الكيميائية تتمثل في استخدام الزيت المعدني الصيفي بمعدل 1.5 لتر / 100 لتر ماء والزيت المعدني الشتوي بمعدل 2.5 لتر / 100 لتر، أو استخدام المبيدات الفوسفورية مثل الملاثيون 57% بمعدل 300 سم / 100 لتر، أو الاكتليك بمعدل 150سم / 100 لتر، أو استخدام الزيت المعدني مضاف اليه نصف كمية المبيد السابق.

"زراعة الإسكندرية" تحذر من "البق الدقيقى" و"اللاتانيا": تؤدى الى موت أشجار العنب (صور)

"زراعة الإسكندرية" تحذر من "البق الدقيقى" و"اللاتانيا": تؤدى الى موت أشجار العنب (صور)

"زراعة الإسكندرية" تحذر من "البق الدقيقى" و"اللاتانيا": تؤدى الى موت أشجار العنب (صور)

"زراعة الإسكندرية" تحذر من "البق الدقيقى" و"اللاتانيا": تؤدى الى موت أشجار العنب (صور)

"زراعة الإسكندرية" تحذر من "البق الدقيقى" و"اللاتانيا": تؤدى الى موت أشجار العنب (صور)

"زراعة الإسكندرية" تحذر من "البق الدقيقى" و"اللاتانيا": تؤدى الى موت أشجار العنب (صور)