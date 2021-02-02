فيديو| حريق الدائري.. استمرار تصاعد الأدخنة لليوم الرابع وسيولة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

لليوم الرابع على التوالي، مازالت الأدخنة تتصاعد من العقار المحترق على "دائري الهرم" إثر اندلاع حريق داخل مصنع ومخزن أحذية في الدور الأرضي منه.

وعلى جانبي العقار، ارتكزت عدة سيارات إطفاء وسيارات شرطة، بالإضافة لتكثيف الإدارة العامة لمرور الجيزة من رجالها أعلى الدائري الذي يشهد سيولة مرورية صباح اليوم الثلاثاء.

وأمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة، في أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بأحد العقارات بمحافظة الجيزة.

مصدر أمني مسؤول قال إن عمليات الإطفاء متوقفة وأن تواجد رجال الدفاع المدني للملاحظة وأعمال التبريد ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الانتظار لحين انتهاء الحريق من تلقاء نفسه "مش هينفع نتدخل لاحتمالية انهيار البرج في أي لحظة.. النار أكلت الخرسانة".