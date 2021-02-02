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الكمال لله وحده.. كيف افتتح وزير الأوقاف بيان وزارته أمام "النواب"؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، خلال كلمته الافتتاحية لإلقاء بيان وزارته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن أهم ملفات الوزارة التي سيستعرضها هو ملف الخطاب الديني والوقف وخدمة المجتمع.

وأضاف جمعة: إنني أتيت إلى المجلس للاستفادة من النواب، إما إتمام المسار الذي تتبعه الوزارة وإما إعادة تصحيحه بناءً على ما سيطرحه النواب.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه لا يمكن لبشر أن يدَّعي الكمال في كل شيء؛ فالكمال لله وحده، ونسعى لأن نبذل الجهد في الأمانة التي نتحملها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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