نتمني استكمال مسيرة مميش.. رئيس الشيوخ يلتقي رئيس هيئة قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم رئيس هيئة قناة السويس اسامة ربيع بحضور النائبة فيبي فوزي وكيله مجلس الشيوخ والمستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ .

وابدى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، سعادته بزيارة رئيس هيئة قناة السويس مؤكدا على ان رئيس الهيئة يمثل قيمه وقامه في تاريخه العسكري وما تعول الدولة المصرية عليه فى إدارة هيئة قناة السويس مشيرا الى ان هذا المرفق الحيوي الذي له في نفوس كل المصريين عشق ومحبة واعتزاز.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: نتمنى لرئيس هيئة قناة السويس كل التوفيق واستكمال مسيرة الفريق مميش الذي كان له بطولات واسعة فى هذا المجال متمنيا له التوفيق مشيرا الى اننا جاهزين تماما لكل الدعم والتعاون للهيئة من قبل مجلس الشيوخ

من جانبه وجه رئيس هيئة قناة السويس تحية كافة قيادات وعاملين الهيئة لرئيس مجلس الشيوخ واعضائه.​