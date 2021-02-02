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شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 3 مليارات جنيه.. «حياة كريمة» تعيد الحياة في 57 قرية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بتوجيهات رئاسية وتفعيلاً لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير أكثر من 4500 قرية بمختلف محافظات مصر، تبدأ محافظة الإسكندرية، الثلاثاء، تطوير 57 قرية ونجع بمدينة برج العرب القديمة ضمن المبادرة، بتكلفة تقديرية تبلغ 3 مليار جنيه، لتعيد الحياة إلى أهالى هذه القرى والنجوع الأكثر فقراً ليستفيد منها نحو 130 ألف نسمة.
ودشن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المبادرة التي تستهدف تطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع؛ بمركز ومدينة برج العرب القديمة، ضمن مبادرة الرئيس لتطوير القرى الأكثر احتياجا ورفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة قاطنيها.
واستهل الاهالى بداية التنفيذ بالأعلام المصرية وهتافات «تحيا مصر.. يحيا السيسى»، معبرين عن فرحتهم الغامرة ببدء تنفيذ مراحل التطوير وتواجد جميع المعدات الأجهزة التنفيذية للهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، وسط هتافات وتصفيق حاد، واصطف الأطفال بالأعلام للاحتفال ببدء عمل المعدات، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على المجهودات الكبيرة التي يبذلها لتطوير ورفع كفاءة القرى المصرية والنهوض بمستوى الاهالي الأكثر احتياجا للخدمات.
وقال محافظ الإسكندرية إٔن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، مشيرا إلى أن تطوير الـ٥٧ قرية من قرى ونجوع برج العرب القديمة يعتبر علامة فارقة في تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.
وعن القرى المراد تطويرها قال «الشريف»، تشمل مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية هي بهيج وأبو صير والغربانيات، بالإضافة إلى ٤٨ قرية تابعة لهم، و٥ نجوع، مشيرا إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير التي ستتم في قري ونجوع برج العرب القديمة نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى والنجوع والتوابع.
وأوضح أن هناك ١٥ قطاع تشملها أعمال التطوير، اذ جرى حصر شامل لجميع احتياجات القطاعات المختلفة داخل تلك القرى بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات، والإنارة العامة في الشوارع، بالإضافة إلى تحديد احتياجات قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وكذا قطاع الشباب والرياضة والطب البيطري واحتياجات الوحدات المحلية في القرى.
وأشار إلى أن عملية التطوير تبدأ بقطاع الصرف الصحي، ليتضمن إنشاء محطة معالجة وكذا محطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، وفيما يختص بقطاع مياه الشرب سيتم مد خطوط جديدة وتدعيم جميع الشبكات من خلال احلالها وتجديدها، وعن قطاع الاتصالات فمن المقرر توصيل خدمات الاتصالات والانترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة، أما عن قطاع الكهرباء سيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب ما يقرب من 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة لقطاع الإنارة العامة، وفيما يختص بالقطاعات الخدمية؛ تقرر دعم القطاع الصحي من خلال إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقري ومركز ومدينة برج العرب القديمة، لافتا بالى أنه أثناء حصر احتياجات أهالي المنطقة تبين انه يجب دعم قطاع التعليم من خلال إنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة وسيتم رصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها، كما سيتم إنشاء مركز خدمات مطور لخدمة لخدمة قطاع التموين، وإحلال وتجديد جميع مراكز الشباب وتنفيذ 3 ملاعب خماسية لتكون متنفس طبيعي للشباب بالمنطقة لتوظيف طاقتهم بشكل إيجابي.