شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 3 مليارات جنيه.. «حياة كريمة» تعيد الحياة في 57 قرية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بتوجيهات رئاسية وتفعيلاً لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير أكثر من 4500 قرية بمختلف محافظات مصر، تبدأ محافظة الإسكندرية، الثلاثاء، تطوير 57 قرية ونجع بمدينة برج العرب القديمة ضمن المبادرة، بتكلفة تقديرية تبلغ 3 مليار جنيه، لتعيد الحياة إلى أهالى هذه القرى والنجوع الأكثر فقراً ليستفيد منها نحو 130 ألف نسمة.

ودشن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المبادرة التي تستهدف تطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع؛ بمركز ومدينة برج العرب القديمة، ضمن مبادرة الرئيس لتطوير القرى الأكثر احتياجا ورفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة قاطنيها.

واستهل الاهالى بداية التنفيذ بالأعلام المصرية وهتافات «تحيا مصر.. يحيا السيسى»، معبرين عن فرحتهم الغامرة ببدء تنفيذ مراحل التطوير وتواجد جميع المعدات الأجهزة التنفيذية للهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، وسط هتافات وتصفيق حاد، واصطف الأطفال بالأعلام للاحتفال ببدء عمل المعدات، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على المجهودات الكبيرة التي يبذلها لتطوير ورفع كفاءة القرى المصرية والنهوض بمستوى الاهالي الأكثر احتياجا للخدمات.

وقال محافظ الإسكندرية إٔن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، مشيرا إلى أن تطوير الـ٥٧ قرية من قرى ونجوع برج العرب القديمة يعتبر علامة فارقة في تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.

وعن القرى المراد تطويرها قال «الشريف»، تشمل مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية هي بهيج وأبو صير والغربانيات، بالإضافة إلى ٤٨ قرية تابعة لهم، و٥ نجوع، مشيرا إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير التي ستتم في قري ونجوع برج العرب القديمة نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى والنجوع والتوابع.

وأوضح أن هناك ١٥ قطاع تشملها أعمال التطوير، اذ جرى حصر شامل لجميع احتياجات القطاعات المختلفة داخل تلك القرى بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات، والإنارة العامة في الشوارع، بالإضافة إلى تحديد احتياجات قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وكذا قطاع الشباب والرياضة والطب البيطري واحتياجات الوحدات المحلية في القرى.

وأشار إلى أن عملية التطوير تبدأ بقطاع الصرف الصحي، ليتضمن إنشاء محطة معالجة وكذا محطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، وفيما يختص بقطاع مياه الشرب سيتم مد خطوط جديدة وتدعيم جميع الشبكات من خلال احلالها وتجديدها، وعن قطاع الاتصالات فمن المقرر توصيل خدمات الاتصالات والانترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة، أما عن قطاع الكهرباء سيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب ما يقرب من 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة لقطاع الإنارة العامة، وفيما يختص بالقطاعات الخدمية؛ تقرر دعم القطاع الصحي من خلال إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقري ومركز ومدينة برج العرب القديمة، لافتا بالى أنه أثناء حصر احتياجات أهالي المنطقة تبين انه يجب دعم قطاع التعليم من خلال إنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة وسيتم رصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها، كما سيتم إنشاء مركز خدمات مطور لخدمة لخدمة قطاع التموين، وإحلال وتجديد جميع مراكز الشباب وتنفيذ 3 ملاعب خماسية لتكون متنفس طبيعي للشباب بالمنطقة لتوظيف طاقتهم بشكل إيجابي.

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)

بـ"توجيهات رئاسية" .. 3 مليار جنيه تعيد الحياة لـ٥٧ قرية فقيرة ونجع في الإسكندرية ضمن "حياة كريمة" (صور)