شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تطهر خزانات المياه بمختلف مدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن تطهير خزانات المياه في مختلف مدن المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن والمديريات المعنية، بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تطهير الخزان الرئيسي في مدينة العريش والخزان الجديد بكرم أبو نجيلة ومحطتي المياه في حي المساعيد وخزان الريسة وخزان الصفا، وإجراء التحاليل الكيمائية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

أشار شوكة إلي تطهير خزانات المدارس وأخذ عينات من المياه بصورة مستمرة، طبقا للبروتوكول الموقع بين المديرية ومديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء للحفاظ على صحة الطلبة والطالبات والعاملين بتلك المدارس.