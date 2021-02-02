شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري وتنقل 1303 مسافرين في كلا الاتجاهين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة إنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور المسافرين الفلسطينيين من الجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية، وفقًا لآلية العمل المتبعة في المعبر.

أضافت المصادر أن المعبر شهد أمس تنقل 1303 مسافرين في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 1004 مسافرين، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 299 مسافرًا.

بدورها أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني أن السفر عبر معبر رفح، اليوم الثلاثاء، سيكون للحافلات «من الخامسة حتى التاسعة» من كشف رقم «1» الذي تم نشره أمس الأول الأحد، حيث عليهم التواجد في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

كما نوهت الهيئة للمسافرين في الحافلات «من 11 إلى 13» من نفس الكشف، بأنه عليهم التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم الثلاثاء في نفس المراكز المعلن عنها كل في محافظته، وانتظار إعلان جديد بتحديد موعد السفر.

وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين اعتبارًا من أمس الاثنين، وحتي بعد غد الخميس، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات.