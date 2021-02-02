شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل: بدء الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء عن بدء الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بشمال سيناء، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق السابع من شهر فبراير الجاري.

وقال الدكتور، سعيد عبدالله لافي رفاعي، رئيس جامعة العريش، إنه سيتم تدريب الأئمة والواعظات في مبني المدرجات في الحرم الجامعي بمدينة العريش، علي أن تكون أولي الدورات حول النحو والصرف في اللغة العربية.

أشار رئيس جامعة العريش إلى أن ذلك بأتي لتفعيل البروتوكول الموقع مسبقا ًمع وزارة الأوقاف ، والذي قام بتوقيعه رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء.