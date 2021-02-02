شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 2/2/2021، في مصر في بداية التعاملات الصباحية لتقارب ذات الأسعار التى كانت عليها صباح أمس الإثنين، في بداية التعاملات الصباحية، قبل أن ترتفع الأسعار في المساء بسبب ارتفاع أسعار الذهب في البورصات العالمية، وذلك للذهب من كل الأعيرة سواء عيار 24 أو عيار 23 أو عيار 21 بالإضافة إلى الجنيه الذهب.

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى مصر صباح الثلاثاء 2/2/2021 في بداية التعاملات

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلي 929 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بدلاً من 932 مساء الإثنين بفارق جنيه واحد عن سعر جرام الذهب في صباح أمس الإثنين وهو مبلغ 928 جنيهًا.

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 813 جنيهًا صباح اليوم، بدلاً من 816 في ختام تعاملات اليوم الإثنين وبفارق جنيه واحد عن السعر صباح الإثنين، وهو 812 جنيهًا.

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلي 697 جنيهًا في الصباح، بعد أن كان السعر مساء أمس 699 جنيهًا في المساء وليقترب من 696 في بداية التعاملات صباح أمس الإثنين.

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 زنة 8 جرامات إلي 6503 بدلاً من 6528 في نهاية يوم الإثنين وليقترب من السعر صباح أمس وهو 6496 جنيها.

ويرتبط سعر الذهب في مصر بالسعر العالمي، وشهدت البورصات العالمية أمس ارتفاعًا في أسعار الذهب انعكس على السعر في السوق المصرية ومن المتوقع أن يشهد الذهب تغيرًا اليوم، سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو استقرار الأسعار.