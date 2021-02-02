شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ إزالة منطقة بنى هلال بمصر القديمة لتطويرها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة تنفيذ إزالة منطقة بنى هلال بمصر القديمة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وخطة تطوير المنطقة الأثرية بجوار سور مجري العيون، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وحضور اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، واللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة.

وفى السياق استكملت أجهزة حى الخليفة جنوب القاهرة، رفع مخلفات الهدم بميدان السيدة عائشة، بمحيط مسجد المسبح، والتى تم إزالتها ضمن خطة التطوير وإنشاء كوبرى بديل لكوبرى السيدة عائشة القديم يربط طريق صلاح سالم بمحور الحضارات.

وأزالت محافظة القاهرة 47 عقارا بمحيط مسجد المسبح، معظمها آيلة للسقوط، وتستوجب تدخلا عاجلا من الدولة لإنقاذ سكان تلك العقارات، ومن المقرر أن يتم الاستفادة بالمساحات التى تم تفريغها لتوسعة الميدان وكذلك إنشاء بالكوبرى البديل وحل الأزمات المرورية بالميدان.

وتقع العقارات التى تمت إزالتها ما بين مسجد المسبح المطل على ميدان السيدة عائشة، وقرافة سيدى جلال الدين، وهما من الآثار الإسلامية، وتم نقل 132 أسرة مستحقة إلى وحدات بديلة لحى الأسمرات، كما سيتم تعويض ملاك العقارات التى تم نزع ملكيتها، وتمت إزالتها.