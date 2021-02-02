شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 14 ألف شخص لعدم ارتدائهم كمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الداخلية في ضبط 14169 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 196 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 595 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.