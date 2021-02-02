شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة بدر ينفذ حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم تنفيذ حملتين لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بعدة مناق بالمدينة، بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع الشرطة والجهات المعنية.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن الحملة الأولى جاءت بقياده الرائد عصام عماد، وبمشاركة شرطة المرافق وإدارات الأحياء والأمن والحركة وقسم شرطة المدينة، وإدارة الطب البيطري، وشملت الحي الأول، المجاورتين الأولى والخامسة، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، كما تم التحفظ على 3 مركبات "توك توك"، ومعدات محال مخالفة، وتحرير 10 محاضر إشغال و6 محاضر بيئة، و6 محاضر إدارة بدون ترخيص و75 مخالفة عدم ارتداء كمامة.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم تنفيذ حملة ثانية، أسفرت عن إزالة إشغالات بالحي الثاني، المجاورة الأولى بقطعة الأرض رقم 277، وإزالة مخالفة بناء لردود بقطعة رقم 365، وغلق وتشميع للقطعة رقم 6، وإزالة الإشغالات بعددٍ من البدرومات بالمجاورة الخامسة للقطعتين رقمي (12 - 35)، كما تم التحفظ على عدد من المعدات، بجانب تحرير10محاضر إدارة بدون ترخيص، و5 محاضر بيئة و5 محاضر إشغال.