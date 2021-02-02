شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الاستعانة بخبراء الطاقة النووية للتدريس لطلاب مدرسة الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تحديث مناهج المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية عن طريق تكثيف الدراسة باللغة الإنجليزية والاستعانة بخبراء الطاقة النووية للتدريس لطلاب السنتين الرابعة والخامسة.

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أعلن خلال الفترة الماضية إنه تم قبول 60 طالبا فى مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية دفعة العام الدراسى الجارى، موضحا أنه تم اعتماد النتيجة مساء أمس وستعلن اليوم، مشيراً إلى أنه تم اختيار عدد 60 طالبا للالتحاق بالسنة الأولي في مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية وذلك بعد إجراء العديد من الاختبارات للطلاب المتقدمين من حميع المحافظات.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم فى تصريح لـ ”الخليج 365” وصول عدد المتقدمين هذا العام إلى 3700 طالب حاصل علي الإعدادية بمجموع أكثر من 262 درجة من 280.

وجرى إعداد اختبارات القبول من خلال الخبراء التربويين بالوزارة بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وتم تقييم الاختبار بواسطة خبراء في التقييم بما يحقق المفاضلة العادلة بين الطلاب لاختيار الطلاب الأعلى في التقييم، حيث سيكونون مؤهلين للدخول في المرحلة الثانية من الاختبارات والتى سيتم إجراؤها بإحدى المؤسسات العريقة، ليتم بعدها تحديد الطلاب المقبولين نهائيًا.