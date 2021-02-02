شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة أئمة وواعظات الأوقاف فى السودان تبدأ عملها بالولايات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قافلة أئمة وواعظات الأوقاف فى السودان جولاتها اليوم، حيث من المقرر أن يتحرك الوفد اليوم الثلاثاء، إلى الولايات بعد أن يتم تقسيمهم مجموعتين الأولى إلى شمال كردفان والنيل الأبيض، والثانية إلى جنوب وشمال دارفور، لعقد فعاليات دعوية ومحاضرات ولقاءات مع الشباب والمرأة وزيارة الجزيرة أبا، بالإضافة إلى زيارات متنوعة تضم: "المساجد العتيقة، مصانع السكر بالنيل الأبيض، قصر السلطان على دينار بالفاشر، عابة النيم بنيالا، وزيارة عدد من المؤسسات وبيت الزكاة، وتستمر المجموعات في عملها حتى الاثنين 8 فبراير.

وتعود الوفود مساء الثلاثاء 9 فبراير إلى الخرطوم حيث مكان الإقامة، وفى صباح اليوم التالى " لأربعاء 10 فبراير، تعقد وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالسودان، جلسة اجتماعية باسم ديوان الأوقاف الاتحادى، ويعود الوفد إلى مصر صباح الخميس 11 فبراير.

وتضم القافلة كل من: "الدكتور أشرف فهمى محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية، الدكتور عيد على خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ".

القافلة تستمر 12 يومًا، وتأتى فى ظل العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة السودان الشقيقة، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الإسلامية بدولة السودان الشقيقة، وامتدادا لجسور التعاون بين البلدين الشقيقين فى نشر الفكر الوسطى المستنير، وبيان مدى سماحة الإسلام فى قبول الآخر والإيمان بالتعددية والتنوع، وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطنى، وبيان مشروعية الدولة الوطنية وضرورة الالتفاف حولها، ومواجهة الفكر المتطرف، وأوضحت وزارة الأوقاف، أن القافلة تضم نخبة من خيرة شباب العلماء من أئمة وواعظات الأوقاف تشمل 6 أئمة و5 واعظات .