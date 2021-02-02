شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 45 رحلة جوية اليوم لنقل 3710 ركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران اليوم، الثلاثاء، 45 رحلة جوية بمعدل 32 رحلة دولية إلى كل من بغداد، ندجامينا، الرياض، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، الدمام، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، فرانكفورت، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الشارقة، الخرطوم، بيروت، عمان، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3710 ركاب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.