شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يشاركان باحتفال اليوم العالمى للأخوة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الحبري للحوار بين الأديان أن البابا فرنسيس سيشارك في الاحتفال الافتراضي في 4 فبراير باليوم العالمي الأول للأخوة الإنسانية، وقال فى بيان أنه "بادر بتنظيم هذا اللقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ويشارك فيه مع البابا الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة أنطيونيو جوتيريش وشخصيات أخرى".

ونقل موقع "الفاتيكان نيوز" عن المجلس الحبري للحوار بين الأديان، الاشارة في بيان الى أنه "سيتم في اليوم نفسه توزيع جائزة زايد للأخوة الإنسانية والمنطلقة من وثيقة الأخوّة الإنسانية للسلام العالمي والعيش المشترك التي وقعها قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الشيخ أحمد الطيب في أبو ظبى فى فبراير 2019".

وسيبث موقع أخبار الفاتيكان اللقاء الافتراضي وتوزيع الجوائز على الفائزين مباشرة بلغات عديدة في الثانية والنصف من بعد ظهر الخميس بتوقيت روما.

ويشار إلى أن اختيار الأمم المتحدة 4 فبراير اليوم العالمى للأخوة الإنسانية يعود إلى كونه التاريخ الذي وقع فيه البابا وشيخ الأزهر وثيقة الأخوة الإنسانية في أبو ظبي قبل عامين، وفق بيان المجلس الحبري للحوار بين الأديان والذي أشار إلى أن صياغة الوثيقة قد استغرقت قرابة عام ونصف ليعلن عنها خلال زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المجلس بتأسيس اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية بضعة أشهر عقب توقيع الوثيقة وذلك لترجمة أفكارها وتطلعاتها إلى أعمال ملموسة من أجل تعزيز الأخوّة والتضامن والاحترام والفهم المتبادل.

وأشار البيان إلى تأسيس اللجنة بيت الأخوة الابراهيمي وأيضا تشكيل لجنة مستقلة لاختيار الفائزين بجائزة زياد للأخوة الإنسانية.